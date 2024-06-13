Pandemiden sonra birçok ülkede iflas eden şirketler gündeme gelmeye başladı. İflas eden firmalar neticesinde ise birçok insan işsiz kaldı.Amerikan yatırım yönetimi şirketi Pacific Investment Management Co. (PIMCO) bilançolarındaki sorunlu ticari gayrimenkul kredilerinin “çok yüksek" olması nedeniyle ABD'de daha fazla bölgesel banka iflası beklediğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan bu açıkama sonrasında ise Benim de bankam iflas eder" diye düşünenler paralarını çekmek için banka şubelerine akın etti.

Kaynak: Yeniçağ