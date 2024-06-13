Kaza saat 18.30 Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçe girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu Müdür Yardımcısı Durmuş Karadeniz(55) yönetimindeki 16 BHA 710 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Ö.(46)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve sürücü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI