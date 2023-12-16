Türkiye’de hizmet veren 2 dev sigorta şirketinin kapanması sonucu, 120 bin kişi işsiz kaldı. Olayı duyuran Gazeteci Cem Küçük ise konuya ilişkin çağrıda bulundu.



Gazeteci Cem Küçük, bugün sunduğu haber programında Türkiye ekonomisinin kötüye gidişinin bir sonucu olarak ülkede hizmet veren 2 büyük sigorta şirketinin iflas ettiğini açıkladı.



120 BİN KİŞİ MAĞDUR

Küçük, yaşanan iflasın ardından 120 bin kişinin mağdur durumda olduğunu belirtti ve muhalefeti bu önemli konuya odaklanmaya çağırdı.



Türkiye'de ekonomik sıkıntıların etkisiyle ortaya çıkan bu iki sigorta şirketinin iflası, birçok sigortalının belirsiz bir durumda kalmalarına neden oldu.