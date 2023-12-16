Süper Lig’in 15. Haftasında oynan maç sonrasında yaşanan saldırı ile ilgili saha komiserinin raporu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçında son düşüğün çalması ile beraber maça hakemlik eden Halil Umut Meler’e karşı yumruklu saldırı gerçekleşti. Yaşanan olayla ilgili adli süreç devam ederken her gün olayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Şimdi ise saha komiserinin raporu merak konusu oldu.

Faruk Koca “Buradan çıkamayacaklar”

Saha komiserinin raporunda, Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, aynı zamanda 2 kişinin tekmeli saldırısına uğradığı belirtildi. Ayrıca hakemler içeri girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca birçok hakarette bulundu. Koca “buradan çıkamayacaklar” dediği raporlara işlendi.

Koca ilk ifadesinde “Hakem yanlış kararlar verdi ve tahrik vardı. Bu sebeple olay gelişti. Sadece sözlü tepki göstermek istedim, o sırada yüzüne tokat attım. Bir tokat kırığa neden olamaz” dedi.