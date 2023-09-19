İstanbul’da sanayi sitesi inşaatında kule vincin devrilmesi neticesinde 24 yaşındaki operatör hayatını kaybetti. Gencin meslektaşı, vincin kurulumunu yapan inşaat firmanın ihmalleri sebebiyle olayın yaşandığını iddia etti.

Olay, dün Arnavutköy ilçesi Hadımköy Deliklikaya Mahallesi’ndeki sanayi sitesi inşaatında yaşandı. İnşaat alanında bulunan kule vinç devrilmesi neticesinde 24 yaşındaki operatör Cem Özhan (24) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Özhan’ın arkadaşı ve meslektaşı Engin Çetin, kule vincin rüzgar sebebiyle devrildiği söyleminin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Çetin, kule vincin kurulumunu yapan Makine Teknolojik Mühendislik Grup ile inşaatı yapan AKEN Yapı Grup firmasının ihmalkarlığı sebebiyle olayın yaşandığını ileri sürdü. Çetin, somunun geçeceği cıvata yerlerinin telle yuva yapıldığı iddia etti.

"İnşaatta ihmaller söz konusu"

7 senedir kule vinç operatörlüğü yapan Engin Çetin, “İstanbul’da kule vincin devrilmesi neticesinde vinç operatöre arkadaşım Cem Özhan hayatını kaybetti. Cem, Hacı Askoop Sanayi sitesi inşaatında çalışıyordu. Bu inşaatı AKEN Yapı Grup diye bir firma yapıyor. Bu inşaatta ihmaller söz konusu. Kule vinçte kurulum hatası olduğunu düşünüyorum. Makinenin demir yorgunluğu olmasına rağmen kurulum yapılmış. Oksitlenme, paslanma, demirin çok fazla ağırlığa maruz kalması ve eski olması nedenlerle metalde demir yorgunluğu oluşmaktadır" diye konuştu.

"Bu bir cinayettir"

Makinede cıvata hatası olduğunu savunan Çetin, "Cıvataların somun geçecek yerlerinin kaybolması ve somun geçilecek yere telle yer yapılması kurulumun yani servisin hatasıdır. AKEN Yapı Grup’un makine mühendisler odasından makine için onay almadan çalıştırıldığı söyleniyor. Bu bir cinayettir. Rüzgardan dolayı makine milyonda bir devrilir. AKEN Yapı Grup’un ihmalkarlığı ve servislerin vurdumduymazlığı yüzünden arkadaşım vefat etti" şeklinde konuştu.

"Firmanın suiistimalleri sebebiyle vinç devrildi"

Vinci firmaya kiralayan servis makinelerin tüm bakımını yapmak zorunda olduğunu dile getiren Çetin, "Olayın meydana gelmesindeki en büyük ana kaynak da makinenin kurulumunu yapan servistir. Kurulumu yapan Makine Teknolojik Mühendislik Grubunun suiistimalleri söz konusudur. Yaşanan olay bir kaza değil cinayettir. Bunun sorumlusu AKEN Yapı Grup ve kule vincin kurulumunu yapan Makine Teknolojik Mühendislik Grup’tur. Cem, olay yaşanmadan bir gün önce servisi arıyor ve kule vincin ağırlık tonajı sınırının üstünde yük taşıdığını, firmanın zorla taşıttığını bildiriyor. Bu durumlar bize ulaştı. Kancada hiçbir ağırlık olmamasına rağmen makine devriliyor. Kesinlikle kurulum hatası olduğunu düşünüyorum. Firmanın suiistimalleri sebebiyle vinç devrildi" ifadelerini kullandı.

"AKEN Yapı Grup, yaklaşık 20 yaşını geçmiş makineyi kiralamış"

Eski makinelerin ucuz olması sebebiyle kiralandığını söyleyen Çetin, "AKEN Yapı Grup, yaklaşık 20 yaşını geçmiş makineyi kiralamış. Bunu kiralamasının sebebi fiyatının ucuz olmasıdır. Avrupa’da bir kule vinç 5 yaşını doldurduktan sonra makineyi emekliye ayırıyorlar ama Türkiye’de 1970-1980’li makineler şu anda sahalarda geziyor. Bakanlıkların bu tür firmalara gerekli denetimleri yapmasını istiyoruz. Biz kule vinç operatörleri olarak ölmek istemiyoruz" dedi.