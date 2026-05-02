Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında iş makinesi ana su borusuna zarar verdi. Hattın patlaması sonucu sokak kısa sürede suyla kaplandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Hayati Şafak Sokak'ta kazı yapan ekiplerin çalışması sırasında, iş makinesi ana su hattına zarar verdi. Hattın patlaması neticesinde yol su içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, suyun kesilmesi ve hattın onarılması için müdahalede bulundu. Ekiplerin patlayan hattaki onarım çalışmaları sürüyor.