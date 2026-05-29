Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sistemiyle annelere verilen desteklere ilişkin bilgi verdi. Buna göre, 2026 yılının ocak-nisan döneminde annelere toplam 5 milyar 391,5 milyon TL ödeme yapıldı. Bu desteğin 5,2 milyar TL’si analık ödeneğinden, 191,5 milyon TL’si ise emzirme ödeneğinden oluştu.

ANALIK VE EMZİRME DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

SGK’nın verdiği analık ödeneği, sigortalı çalışan annelerin doğum öncesi ve sonrası süreçte yaşayabileceği gelir kaybını karşılamayı hedefliyor. Emzirme ödeneği ise yeni doğum yapan ailelere sağlanan destekler arasında bulunuyor.

IŞIKHAN'DAN AİLELERE DESTEK MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ailelerin sosyal güvenlik sistemi kapsamında desteklenmeye devam edileceğini belirtti. Bakanlık, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ailelere yönelik destek mekanizmalarının sürdürüleceğini vurguladı.