CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları ve Genel Merkez’e yönelik polis müdahalesinin etkileri sürerken, KONDA Araştırma’nın yayımladığı son anket gündem oldu. Ankete göre toplumun önemli bir bölümü, CHP’de yaşanan krizin yeni bir kurultayla kısa sürede çözülmesi gerektiğini düşünüyor. KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, “mutlak butlan” kararının ardından yapılan araştırmanın sonuçlarını Flu TV’de İlker Canikgil’in programında açıkladı.

“CHP’nin içinde bulunduğu durumu düşündüğünüzde bundan sonra sizce ne olmalı?” sorusunun yöneltildiği araştırmada Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 59’u “Hızlıca yeni bir kurultay toplanmalı” yanıtını verdi. “Mevcut yönetim kararı yok sayarak göreve devam etmeli” diyenlerin oranı yüzde 26’da kalırken, “Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine gelmeli” diyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu.

AK PARTİ VE MHP SEÇMENİ DE ‘HEMEN KURULTAY’ DEDİ

Anketin en çarpıcı kısmı ise iktidar seçmeninin tutumu oldu. Araştırmaya göre AK Parti seçmeninin yüzde 53’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 68’i CHP’nin yeni bir kurultaya gitmesi gerektiği görüşünü paylaştı. Özellikle MHP seçmenindeki yüksek oran, CHP’deki krizin yalnızca parti tabanında değil, farklı siyasi çevrelerde de yakından izlendiğini ortaya koydu.

CHP’LİLERİN SADECE YÜZDE 5’İ ‘KILIÇDAROĞLU’ DEDİ

CHP seçmeninin yüzde 53’ü ise yeni kurultay isterken, yüzde 43’ü de mevcut yönetimin görevine devam etmesi gerektiğini savunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması gerektiğini düşünen CHP’lilerin oranı ise yalnızca yüzde 5’te kalıyor.

DEM Parti seçmeninde de benzer bir eğilim dikkat çekti. DEM Partililerin yüzde 46’lık kesimi CHP’de yeni kurultay isterken, yüzde 40 mevcut yönetimin devamından yana görüş bildiriyor.

Kararsız seçmen ve sandığa gitmeyeceğini söyleyen gruplarda da “kurultay” seçeneğinin açık ara önde çıkması, toplumun önemli bölümünün CHP’deki tartışmanın hızlı şekilde sonuçlanmasını beklediğini gösterdi.