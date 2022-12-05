Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay, Hocaköy barajı ile ilgili eleştiride bulundu.

Erbay, "İnegöl’ün önündeki en büyük engel Akpartili yöneticilerin kendisidir. Her seçim öncesi belediye bizden, büyükşehir bizden , iktidar bizden , çok hızlı iş çözeceğiz diyerek şehrimizden oy alarak göreve gelen fakat verdikleri ele avuca gelir vaatlerden nerdeyse hiçbirini gerçekleştirmeyen bu anlayış poz verme yeteneklerinden bir şey kaybetmediler.

Ama İnegöl çok şey kaybetti..

İnegöllülerin içme suyu sıkıntısını en az 40 yıl gidereceklerini iddia ederek başladıkları projenin temel atma töreninin üzerinden tam 6 yıl geçti.

Bu süre içerisinde proje kaç kez durdu, kaç kez yeniden ihale edilecek diye söz verildi, kaç kez tahmini bitiş süresi verildi bilmiyoruz.

Ama düzenli olarak gidip baraj önünde poz verildi.

Olan şehrin hem vaktine hem de parasına oldu..

İlk ihale 63 MİLYON TL bedelle yapıldıktan sonra müteahhit projenin %37 sini yaparak bıraktığında 23 milyon TL ödenek almıştı..

Yeni ihale 163 milyon TL bedelle yapıldı…

İlk ödeme dahil toplam bedel 186 milyon TL ye mal olacak. Aradaki fark 123 milyon TL…

Yeni ihaleyi alan firma ile 03.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış 2022 nin ilk aylarında çalışmaların başlayacağını ifade etmişlerdi.

Deva Partisi olarak düzenli olarak Hocaköy Barajı inşaat sahasını ziyaret ederek zaman zaman da bu konu ile hatırlatmalarımızı yıl boyunca yapmıştık.

2022 nin son günlerindeyiz..

Yaklaşık 1 ay kadar önce Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve beraberindeki heyet yeni bir tarih vermek için tekrar baraj mevkiine gittiler.

Allah’tan yanlarında bölgeyi iyi bilen arkadaşlar oluyor da bitirmeyi unuttukları barajın yolunu bulabiliyorlar.

Son gittiklerinde yeni verdikleri bitiş tarihinde (14.04.2026) kendileri görevde olmayacaklarından dolayı Deva Partisi olarak bizim daha erken bir tarihte bitireceğemizden şüpheleri olmasın.

Şehrimizin önündeki en büyük engelin kendi kurdukları baraj olduğunu hatırlatarak o barajı 2023 ve 2024 seçimlerinde şehrin yönetimine geçerek aşacağımızdan kimse endişe duymasın.. Öyle bir İnegöl olacak ki bugün yönetimde bulunan arkadaşlar dahi kıvanç ve mutluluk duyacaklar… Söz veriyoruz Deva olmaya İnegöl’e…