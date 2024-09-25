Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıya Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, BBDSO Müdürü Gökçe Özler, Müdür Yardımcısı Mert Kocaili ve diğer önemli isimler katıldı.

Sezon açılışı 3 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de "Şehrazat" konseri ile yapılacak. Konserde, Naci Özgüç şefliğinde M. Glinka’nın "Ruslan ve Ludmilla", P.İ. Çaykovski’nin "Piyano Konçertosu No:1" ve N. Rimski-Korsakov’un "Şehrazat" eserleri seslendirilecek. Konuk sanatçı ise piyanist Emre Elivar olacak.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, sanatseverlerle buluşmanın heyecanını paylaşırken, BBDSO Müdürü Gökçe Özler, orkestranın sanatsal seviyesinin yükseldiğini ve bu sezon uluslararası konuk sanatçılarla birlikte önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

2024-2025 sezonunda BBDSO, hem tanınmış eserleri hem de Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini ilk kez seslendirecek. Özel günler ve temalara uygun konserler düzenlenirken, eğitim konserleriyle de çocuklara müziğin önemini anlatmayı hedefliyor.

Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, şirketin senfoni orkestrasına olan desteğini ve konser kayıtlarının TRT 3 Radyo’da yayınlandığını aktardı. Ayrıca, “Bir Ulus Uyanıyor Konseri”nin Türkiye genelinde farklı orkestralarla seslendirildiğini de duyurdu.

Toplantıda son olarak Mehdi Kamruz, BBDSO’nun kurucularından Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı anarak, yeni sezonda her Perşembe saat 20.00’de buluşma dileğinde bulundu.