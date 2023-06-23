Kurdukları paravan şirket aracılığıyla devre mülk sahibi 22 vatandaşı 4 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kurdukları paravan şirket aracılığıyla devre mülk sahibi vatandaşlarla iletişime geçerek, devre mülkleri yüksek fiyata satma vaadi veren, bu şekilde 22 vatandaşı 4 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hem 19 Haziran’da düzenlenen operasyonlarda hem de dosya kapsamında daha önceki tarihlerde yapılan arama yakalamada gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.