Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bu yıl 38’incisi düzenlenen Kiraz Festivali çerçevesinde geleneksel ilçe hayrı yapıldı. İlçenin çeşitli mahalle ve sokaklarında 12 ayrı noktada 10 bin kişilik pilav dağıtıldı.

Geleneksel Lapseki hayrı, sahil camii bahçesinde ilçe imam ve müezzinler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, kasideler ve ilahilerle başladı. Programa, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti ilçe Başkanı Namık Ergin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. İlçenin çeşitli mahalle ve sokaklarında 12 ayrı noktada 10 bin kişilik pilav dağıtıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Lapseki Belediyesi 38’inci Kiraz festivali bugün artık sona eriyor. Pazartesi başladığımız ve içerisinde birçok etkinliğinin bulunduğu yarışmalarıyla, konseriyle, futbol turnuvasıyla, yemek yarışmasıyla, halk oyunlarıyla birçok etkinliğimiz sona eriyor. Bugün ilçe hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Allah kabul etsin. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla etkinliklerle buluşmak üzere” dedi.