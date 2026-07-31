Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Erzurum’un dijital altyapı alanındaki potansiyelinin en üst seviyede değerlendirilmesi ve veri merkezi yatırımları için uygun ortamın oluşturulması hedeflendi. Toplantıda kurumlar arası iş birliği, koordinasyon imkânları ve yatırım süreçlerine yönelik izlenecek yol haritası kapsamlı bir şekilde ele alındı.

"Gelecek Yatırımlara Yol Gösterecek"

Toplantının açılışında konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, yapılacak stratejik değerlendirmelerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Baruş, "Burada gerçekleştireceğimiz koordinasyon ve değerlendirmeler, yalnızca şu an masada olan şirket için değil, gelecekte Erzurum’a dijital altyapı ve teknoloji alanında yatırım yapmayı planlayan tüm aktörler için rehber ve yol gösterici nitelikte olacaktır" ifadelerini kullandı.

Şirket Yetkililerinden Kapsamlı Sunum

Toplantıda hazır bulunan teknoloji şirketi yetkilileri, Erzurum’da hayata geçirmeyi planladıkları veri merkezi yatırımına dair detaylı bir sunum yaptı. Yatırımın teknik detayları, bölgeye sağlayacağı istihdam ve dijital ekosisteme katkılarının aktarıldığı sunumda, kamu kurumları ile ortaklaşa yürütülecek adımlar planlandı.

Toplantı, ilgili kurum amirleri ve şirket temsilcilerinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.