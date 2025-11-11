Aşiretler dikkat çeken bir adım attı. Van'da bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu, taziye yemeklerinin kaldırılması ve düğünlerdeki takı ve gereksiz harcamalar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Federasyon Genel Başkanı Rasim Aslan, yaptığı açıklamada her bölgenin yaşam koşulları farklı olsa da toplumun ortak paydasını oluşturan insani ve İslami değerlerin aynı olduğunu vurguladı.

Aslan, son yıllarda gelenek ve göreneklerle bağdaşmayan, milli ve manevi kültürden uzak alışkanlıkların toplum yapısını olumsuz etkilediğini belirterek, bu durumun ciddi bir kültürel aşınmaya neden olduğuna dikkat çekti.

Toplumu olumsuz etkileyen iki temel konuya özellikle dikkat çekmek istediğini belirten Aslan, şunları söyledi:

"Taziye masrafları ve düğünlerdeki aşırı maddi yükler. Daha önce de çeşitli vesilelerle değindiğimiz gibi, çoğu zaman çok ağır bir külfet haline gelmektedir. Vefat eden bir müminin geride kalan kardeşleri olarak, dinimizin esas ve usullerine göre kefenlenmesi, defin ve dua sorumluluklarımız vardır. Aynı şekilde, ölü yakınlarının acılarını paylaşmak, onlara teselli vermek, sıkıntılarını hafifletmek de dini ve insani bir sorumluluktur. Burada amaç, cenaze sahiplerinin sıkıntılarına sıkıntı katmak değil, tam aksine yüklerini hafifletmektir. Ancak günümüzde bu anlayıştan uzaklaşılmış, taziye yakınlarına yemek götürme geleneğinin yerine taziye sahibinin, gelen misafirlerine yemek hazırlaması mecburiyeti getirilmiştir. Bu durum, maddi yüklerin artmasına ve maneviyatın zedelenmesine yol açmaktadır. Peygamberimiz cenaze sahiplerine yemek götürülmesini tavsiye etmiş, onların yorgun ve üzüntülü olduklarını vurgulamıştır. Oysa bugün cenaze sahibi, kredi borçlanarak taziye yemeği hazırlamaya zorlanmaktadır. Bu durum alimlerce sünnete ters görülmüş, hatta mekruh sayılmıştır. Bu yanlış geleneğin terk edilmesi gerekmektedir. Bu konuda toplumumuzun ortak bir mutabakatla hareket etmesi, hayırlı bir değişimi mümkün kılacaktır."

Aslan, ayrıca düğünlerdeki takı ve ziynet eşyası taleplerinin genç çiftleri ve ailelerini ciddi bir maddi yük altına soktuğunu vurguladı. Toplumun bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirten Aslan, herkesin dayanışma ve ölçülülük içinde davranmasının önemine dikkat çekti.

Taziye gelenekleri kadar üzerinde durulması gereken bir diğer konunun da düğünler olduğunu söyleyen Aslan, ailenin toplumun temeli olduğunu hatırlatarak, güçlü aile yapısına sahip toplumlarda bireylerin daha huzurlu, özgüvenli ve üretken olduklarını ifade etti. Ancak son yıllarda düğünlerde yapılan aşırı harcamaların, takı ve ziynet taleplerinin hem gençleri hem de ailelerini ekonomik olarak zorladığını dile getirdi.

Bu durumun maddi sıkıntıların yanı sıra manevi değerleri de zedelediğini söyleyen Aslan, Kadim Aşiretler Federasyonu olarak evliliklerin maddi anlamda kolaylaştırılması gerektiğini savunduklarını belirtti. Düğün masraflarının ve takı miktarlarının makul bir seviyede tutulmasının ailelerin huzurunu koruyacağını ifade eden Aslan, yardımlaşmanın gönül rızasıyla ve davetlilerin imkanları ölçüsünde yapılmasının daha doğru olacağını kaydetti.

Ayrıca, dinin “zorlaştırmayın, kolaylaştırın” anlayışına vurgu yapan Aslan, düğünlerde hediye tutarlarının yüksek sesle söylenmesi, para çantalarının sergilenmesi veya organizasyonların sosyal medya gösterisine dönüştürülmesinin toplum açısından hoş karşılanmadığını, aksine bu durumun kişileri küçük düşürdüğünü belirtti.