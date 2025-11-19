Sözleşme, Mobiliyum AVM’de bulunan Boztaş Premium mağazasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene Boztaş Premium Mobilya CEO’su Serdar Palandöken, Bart Company ortakları Osman Baaew ve Turpalali Deliyev katıldı.

CEO Serdar Palandöken, anlaşmanın Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere değerli bir katkı sunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Boztaş Premium olarak yaklaşık 50 ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bugün de önemli bir iş birliğine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rusya pazarı, mobilya sektöründe yüksek potansiyele ve kalite beklentisine sahip bir bölge. Tasarım, dayanıklılık ve konfor odaklı ürünlerimizle bu pazarda kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyoruz. Bu anlaşma, hem İnegöl’ümüze hem de ülkemize ciddi katkılar sağlayacak.”

Anlaşma kapsamında Boztaş, 2026 yılı boyunca Rusya pazarına özel tasarım koleksiyonlarını ihraç edecek. Şirket, tüm üretim süreçlerinde sürdürülebilir teknikler ve çevre dostu malzemeler kullanıldığını vurguladı.

Son yıllarda Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında güçlü başarılar elde eden Boztaş Premium Mobilya, Rusya ile yapılan bu anlaşma sayesinde globalleşme yolculuğunda önemli bir adım daha atmış oldu.