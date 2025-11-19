Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz gün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salkımevler Mahallesi istikametine seyir halindeki Mustafa S.'nin kullandığı 34 NTZ 453 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiğinde, karşı yönden gelip sola dönüş yapan Habib K.'nın kullandığı 60 NS 854 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Aracın üstünden takla attı

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobille çarpışması ve devamında havada takla atarak diğer tarafa düşmesi yer aldı. Ayrıca, kazayı gören çevredeki vatandaşların ve araç sürücüsünün yaralı motosiklet sürücüsüne yardım için koştuğu anlar görüntülere yansıdı.