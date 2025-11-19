

Nilüfer Belediyesi’nin, şiir eleştirmenlerinin adını yaşatmak ve Türkçe’de yayımlanan şiir eleştirisi kitaplarını görünür kılmak amacıyla gerçekleştirdiği Mehmet H. Doğan Ödül Töreni ve Sesli Şiir Antolojisi programı Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlendi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Ali Sezgin ile çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Şiir Kütüphanesi’nin Mehmet H. Doğan Ödül Töreni’ni 9 yıldır titizlikle sürdürdüğünü söyledi. 2012 yılında temeli atılan bu yapının şairlerin, araştırmacıların ve okurların nefes aldığı bir ev haline geldiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Biliyoruz ki, bir kentin kültür hayatını derinleştiren şey kütüphaneleridir, sesini çoğaltan şey ise o kentin edebiyat hafızasıdır. Bu nedenle, Mehmet H. Doğan’ın anısını yaşatan bu ödül bizim için yalnız bir edebiyat etkinliği değil; Nilüfer’in kültürel mirasına atılmış güçlü bir imzadır" dedi.

Bu yıl Seçici Kurul'un, iki değerli eseri ödüle değer bulduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, Mehmet H. Doğan Birincilik Ödülü’nün "Metapoetika" isimli eseriyle Ersun Çıplak’a; bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü’nün ise "İlkelliğin İhtişamı" isimli eseriyle Murat Kacıroğlu’na layık görüldüğünü aktardı. Jüri Başkanı Metin Celâl ve Seçici Kurul’da bulunan değerli isimlere teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, ödül almaya hak kazanan isimleri de tebrik etti. Özdemir, gecede Sesli Şiir Antolojisi’nde 6 kıymetli şairin kendi seslerinden şiirlerini okuyacağını ifade ederek, keyifli bir gece yaşanacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Metin Celâl, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu’ndan oluşan Seçici Kurulun belirlediği isimlere ödülleri takdim edildi. Ödüle değer görülen Ersun Çıplak ve Murat Kacıroğlu’na ödüllerini Başkan Şadi Özdemir, Jüri Başkanı Metin Celâl ve Orhan Alkaya takdim etti.

Gecede Metin Celâl’in soruları ile Ersun Çıplak söyleşi gerçekleştirdi. Eğitim hayatı ve yazın hayatına girişinden bahseden Çıplak, kendisini de edebiyat aşığı olarak tanımladı. Gelişimde eleştirinin öneminden de bahseden Çıplak, eleştiriye tahammül edilen dönemlerin yaşanmasının önemini aktardı. Çıplak, konuşmasında organizasyon gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çalışanlara teşekkür etti.

Gecenin Sesli Şiir Antolojisi bölümünde ise Orhan Alkaya, Deniz Durukan, Bülent Elitok, Ömer Erdem, Bengü Özsoy ve Müesser Yeniay; Nilüfer Oda Orkestrası sanatçılarının eşliğinde şiirlerini seslendirdi. Renkli etkinlik şiirler ve enstrümanlar eşliğinde tamamlandı.

Kaynak: BÜLTEN