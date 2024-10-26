Sivas Numune Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Müslim Gül, halk arasında pek bilinmeyen ve sıkça kansızlıkla karıştırılan Reynaud sendromu hakkında bilgiler paylaştı. Gül, bu rahatsızlığın parmaklarda soğukluk hissiyle başladığını belirterek, “Parmaklarda soğukluk hissi, uyuşma genelde kansızlık zannediliyor. Bu hastalık romatolojik hastalıklara seyreden cilt altı dokularını tutan özel romatizmal hastalıklarla birlikteliği olan bir hastalık. Sigara içimi de bunu tetikleyen faktörlerin başında yer alıyor. Soğuk havalarda özellikle parmakları besleyen küçük kılcal damarların, atardamarların soğuğa maruz kalması sonucunda parmaklara kan getirememesine bağlı önce solukluk sonra morarma daha sonra ise kızarıklık şeklinde görülüyor. Bu hastalık küçük artellerin kasılıp, büzülme ve gevşemesinde olan bir sorundan kaynaklanıyor. Kansızlıkla karıştırılmaması lazım. Parmak uçları genelde vücudun en az kanlanan bölgeleridir. Kalbe en uzak noktalar el ve ayak parmaklarıdır bu nedenle de genelde soğukturlar. Maalesef ki Sivas gibi soğuk memlekette yaşamamıza rağmen eldiven veya kalın çorap giyme alışkanlıklarımız yoksa zaten soğuk olan parmak uçlarına daha az geliyor ve semptomlar başlıyor. Çok daha ağır vakalarda burun ucu ve kulak kepçeleri de etkileniyor” dedi.

Parmak kayıplarına neden olabilir

Kalp ve Damar Cerrahı Uzman Doktor Müslim Gül, Reyno sendromunun parmak kayıplarına neden olabileceği gibi bir çok tehlikeli hastalığında belirtisi olabileceğine vurgu yaparak, “Kesinlikle hafife alınacak bir hastalık değil. Reyno sendromu başka hastalıkların bulgusu da olabilir. Örneğin kişide kanser olabilir, kullandığı ilaçlara bağlı olabilir. Cüzzam hastalığı, romatizma, ağır hastalık gruplarının bir yan etkisi olabilir. Reyno hastalığı ikiye ayrılıyor. Eğer böyle hastalıkların sonucunda parmaklara yansıyan bir etkiyse sekonder reyno, atardamarların kasılıp büzülmesine bağlıysa primer reyno diyoruz. Bu nedenle kişinin öncelikle araştırılması lazım. Eğer primer reyno tespit edilirse buna yönelik bir tedavi vermek gerekir. Eğer olmazsa parmak uçları ileride kangren seviyesine gelir ve parmaklarımızı elimizi kaybetmeye kadar yol açar” şeklinde konuştu.

Tedavisi yok

Gül, Reynaud sendromunun bir meslek hastalığı olarak değerlendirilebileceğini belirtirken, tedavisinin bulunmadığını vurguladı. Şunları ekledi: “Bu hastalık aynı zamanda meslek hastalığı olarak da kabul edilebilir. Dünyada bu rahatsızlığın kesin bir tedavisi yoktur; yalnızca semptomlarını iyileştirebiliyoruz. Net bir ilacı ve belirgin bir tedavi yöntemi bulunmayan bir hastalık grubundadır. Egzama gibi düşünülebilir; belirli dönemlerde alevlenir, çeşitli ilaçlarla kontrol altına alınabilir, ancak yine de tekrarlama eğilimindedir. Bu nedenle, bireylerin kendilerini mümkün olduğunca soğuktan koruması ve sigara içmemesi önemlidir.”