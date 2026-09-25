İşitme problemlerinin bebeklikten yaşlılığa kadar her yaş grubunda ortaya çıkabileceğini belirten Dr. Furkan Şan, bazı kayıpların zaman içinde sinsi ve yavaş bir seyirle, bazılarının ise aniden gelişebileceğine dikkat çekti. Şan, bilhassa yenidoğan döneminde uygulanan işitme tarama testlerinin, doğumsal ve gelişimsel problemlerin erken evrede yakalanmasında en kritik basamak olduğunu söyledi.

"Çocuklarda konuşma geriliği, ileri yaşta anlama güçlüğü yaratıyor"

İşitme kaybının farklı yaş dönemlerinde farklı sinyaller verdiğini ifade eden Dr. Şan; çocukluk çağında çevre seslerine tepki vermeme, konuşma becerisinin gecikmesi ve genel gelişimsel aksaklıkların en belirgin işaretler olduğunu kaydetti. Genç yaş grubunda dikkat dağınıklığı ve okul başarısında açıklanamayan düşüşlerle kendini gösterebilen problemin, ileri yaşlarda ise sosyal iletişimde kopukluk ve söylenenleri ayırt etmekte zorlanma şeklinde belirdiğini ifade etti.

"Ani işitme kayıpları acil durumdur"

Özellikle aniden ortaya çıkan işitme kayıplarında dakikaların dahi büyük önem taşıdığının altını çizen Dr. Furkan Şan, erken tıbbi müdahalenin tedavi başarısını ve işitmenin geri kazanılma şansını doğrudan belirlediğini vurguladı.

Kulakta dolgunluk, çınlama ya da duyma eşiğinde herhangi bir azalma fark edildiğinde vakit kaybetmeksizin bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerektiğini hatırlatan Şan, zamanında konulan doğru tanı ve hedefe yönelik tedavilerin bireyin yaşam kalitesini korumadaki en temel anahtar olduğunu sözlerine ekledi.