İddiaya göre Dilan Polat'ın annesinin Batman'daki mezarı bile kazıldı. Yıllar önce babası tarafından öldürülen Dilan Polat'ın annesi Nihal Ayhan'ın mezarlığı kimliği belirsiz kişilerce kazılarak para arandı.

PES DEDİRTEN OLAY

Şüpheliler Polat ailesinin sahip olduğu servetin bir kısmının Dilan Polat’ın vefat eden annesinin mezarında gömülü olduğunu düşündü. Yaşanan olay nedeniyle tahribata uğrayan mezarda para arayan kişiler hakkında araştırma başlatıldı.

Olayı Polat çiftinin Avukatı Hüseyin Kaya sosyal medyasında paylaşırken yaşanan skandala dair kullanıcılardan "Yuh artık saygısızlar", "Şeytanın aklına gelmez", "Bu nasıl korkunç bir düşünce" yorumları yağdı.