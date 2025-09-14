Annesiyle birlikte Göcek’te geçirdiği huzurlu bir haftalık tatilin ardından sahnelere dönen Simge, önceki akşam İstanbul’da Jolly Joker Kartal’da sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde, Simge dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı özel repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

SEZONUN FİNALİ BTC TURK VADİ AÇIKHAVA’DA

Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge, bu sezonun son açık hava konserini 27 Eylül Cumartesi akşamı İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi olan BtcTurk Vadi Açıkhava’da gerçekleştirecek.

Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği bu konser, sezonun en görkemli finali olmaya aday.