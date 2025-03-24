Ancak son zamanlarda sosyal medyada bir paylaşım, ahlaki sınırları zorlayan bir tartışmaya yol açtı.

Fazıl Duygun isimli şahıs x sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu’nun adliyedeki bir görüntüsünü paylaşarak, terbiyesizce yorumlar yaptı. Kendini "gazeteci" olarak tanıtan Duygun, yüz okuma tekniği kullanarak, Dilek İmamoğlu'nun yüz ifadeleri üzerinden çirkin ve hakaret içeren imalarda bulundu.

Duygun, paylaşımında şunları söyledi:

“Dilek İmamoğlu, İtalya gezisinde 'yüzünden akan' mutsuzluğunu, karamsarlığını, dünkü bu videoda daha da belli etmiş. Kocası Ekrem İmamoğlu’ndan bahis geçince, suratını dönüp, ekşitiyor. EE, kolay değil tabii, 20'lik genç bir kızla aldatılıp, onu kuma olarak kabul etmek! Şimdi, boşanmaya kalksa, müthiş bir CHP baskısı yer, boşanamazsa, kendi kendini yer!”

Bu çirkin ifadeler sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Tepkiler hızla büyüdü, bazı kullanıcılar “Sen önce insan ol, bir kadına böyle belaltı vuruş yapılmaz. Etkileşim almak için insanlıktan çıkmak ne demek?” gibi yorumlarla Duygun’a karşı sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada adeta bir infial yaratan bu olay, ahlaki sorumlulukları sorgulatan bir tartışma başlattı.