Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik verilen soruşturma izninin, Başkan Mansur Yavaş'ı değil, ilgili belediye personelini kapsadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu teftiş işlemlerinin yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapıldığı, ancak güncel bir soruşturma başlatılmış gibi yansıtılarak manipülasyon yapıldığı ifade edildi. DMM' nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı” iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."