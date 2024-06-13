Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ çerçevesinde düzenlediği ‘Tişört Tasarım, Sözlük Tasarım ve Dede Korkut Okumaları Hikaye Yazma’ yarışmalarında Mustafakemalpaşa’dan 4 öğrenci Bursa genelinde başarı kazanarak dereceye girdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öncülük ettiği ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nin ödül töreni Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Kapanış törenine Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, il ve ilçe yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin musiki konseri gerçekleştirdikleri programda, Sabiha Köstem Ortaokulu öğretmenleri ise ‘Bursa Dilimizin Zenginlikleri’ şarkısını seslendirdi.

Proje çerçevesinde Bursa genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sözlük tasarım yarışması, Yunus Emre/Mehmet Akif Ersoy temalı ilin en iyi cümleleri ve afişleri yarışması,

Dede Korkut ve Divan-ü Lügat-it Türk temalı hikâye yazma yarışması, mısra ve beyit ezberleme video yarışması, tematik tişört tasarımı yarışması, pazen tahta kartı, figürlerle ve manyetik tahta kartı ile masal anlatımı, Kutadgu Bilig temalı nesne tasarım yarışması gerçekleştirildi.

Proje ile okullarda yapılan söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımalarını, kültür taşıyıcısı olan kelimelerle buluşmalarını ve buna bağlı olarak da dili iyi kullanarak düşünce dünyalarını geliştirmeleri amaçlandı. Projede yapılan ‘Tematik Tişört Yarışması’nda AtatürkOrtaokulu’ndan Zehra Koca ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ceylin Peker ile‘Sözlük Tasarım Yarışması’nda Yalıntaş Ortaokulu’ndan Yasemin Demirel, Bursa birincisi oldu. Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’ndan Aras Durmuş ise ‘Dede Korkut Okumaları Hikaye Yazma Yarışması’nda ikincilik elde etti.

Program sonunda projede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.