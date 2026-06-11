Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye ve ilçenin geleceğini ortak akıl ile şekillendirmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve vatandaş görüşmeleriyle halkın içinde olmaya özen gösteren Başkan Ömeroğlu, şimdi de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında hemşehrileriyle buluşacak. 12 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Köseler TOKİ Meydanı'nda gerçekleştirilecek programda vatandaşlar, ilçeyle ilgili merak ettikleri konuları, taleplerini ve önerilerini doğrudan Başkan Ömeroğlu'na iletebilecek. Tüm vatandaşları programa davet eden Başkan Ramazan Ömeroğlu, halkın görüşlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan muhtarlarla bir araya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçedeki mahallelerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda, mahallelerin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı. Toplantıda mahalle muhtarlarını tek tek dinleyen Başkan Ömeroğlu, mahallelerde yaşanan sorunlar, vatandaşların beklentileri ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Toplantıda konuşan Başkan Ramazan Ömeroğlu, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu belirtti.