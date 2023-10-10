Maltepe sahilinde 69 yaşındaki erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Maltepe sahilinde kayalık dibinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz şekilde duran bir şahıs olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hareketsiz halde bulunan şahsın ölü olduğunu belirledi. Sahil güvenlik ekiplerinin cesedi denizden çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin, 69 yaşındaki Kudret Erdoğan’a ait olduğu belirlendi.

Erdoğan’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.