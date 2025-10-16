Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Yeni dönemde daha güçlü, daha örgütlü ve daha halkla iç içe bir yapı kurmak için yola çıktık. Yönetim kurulumuzda görev alan tüm arkadaşlarımız, kendi alanlarında önemli sorumluluklar üstlendiler. İnegöl halkının sorunlarına çözüm üretmek ve partimizin ilkelerini sahada daha etkin şekilde temsil etmek için hep birlikte çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde:

İlçe Başkanı: Zemci Şahin

İlçe Sekreteri: Saniye Şimşek

İlçe Saymanı: Orhan Doğan

Bilişim, Adalet-Hukuk ve Seçim İşleri: Levent Cirit

Eğitim Sekreteri: Murat Çaylar

Örgütlenme: Mustafa Tanrıkulu

Yerel Yönetimler, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler: Cihan Unuak

İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve STK’lar: Hasan Tutuğ

Sosyal Politikalar: Münire Güneş

Spor: Salih Zeki Karataş

İlçe Başkan Yardımcısı: Sanem Arıcan

Gençlik Politikaları: Onur Atılgan

İlçe Başkan Yardımcısı: Gülsenem Cebeci Okçal

Üniversite ve Öğrenci İşleri: Ebrar Alımlı

Proje ve Stratejik Planlama: Armağan Dursun

Kadın Politikaları: Seval Balbay

Tarım ve Kırsal Politikalar: Sabahattin Berk