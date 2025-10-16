Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk dokuz ayında (1 Ocak – 30 Eylül) 19 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili de bilgi verdi. Bu kapsamda vatandaşları dolandırdığı tespit edilen "Change Araç" şebekelerine yönelik operasyonlarda, 495 vatandaşı mağdur eden toplam 407 şüpheli yakalandı.

Bu şüphelilerden 160’ı tutuklandı, 104’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, farklı marka ve modellerde 495 aracı “change” yöntemiyle değiştirerek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.