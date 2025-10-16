Yaklaşık 50 kişilik jandarma ekibinin katılımıyla kırsal mahallelerde yapılan şok uygulamalarda araçlar, sürücüler ve işyerleri denetlendi. 2 saat süren uygulamalar kapsamında 600 araç kontrol edilirken, 300 vatandaşın GBT sorgulaması yapıldı.

Denetimler sonucunda 2 aranan şahıs gözaltına alınırken, kurallara uymayan sürücülere toplam 130 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 6 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Jandarma yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer uygulamaların aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Mehmet Sevinç