Yaklaşık 50 kişilik jandarma ekibinin katılımıyla kırsal mahallelerde yapılan şok uygulamalarda araçlar, sürücüler ve işyerleri denetlendi. 2 saat süren uygulamalar kapsamında 600 araç kontrol edilirken, 300 vatandaşın GBT sorgulaması yapıldı.
Denetimler sonucunda 2 aranan şahıs gözaltına alınırken, kurallara uymayan sürücülere toplam 130 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 6 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Jandarma yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer uygulamaların aralıklarla devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Mehmet Sevinç