Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırılarının etkisi sürerken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

'Vatandaşlarımızın Durumu Takip Edilmekte"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.

İsrail’deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınması sağlanmaktadır."