Bu makalemize “Diskalkuli ne demek” sorusuyla başlayalım. Diskalkuli, matematiği anlamlandırma yeteneğini etkileyen özel bir öğrenme bozukluğu demektir. Doğumdan itibaren yaşam boyu süren bir gelişimsel bozukluk olan diskalkuli, matematikten hoşlanmamaktan çok daha fazlasıdır.Pek çok çocuk matematiği zorlayıcı veya sıkıcı bulabilirken, diskalkulisi olanlar için matematik öğrenmek ezici, kafa karıştırıcı, sinir bozucu ve acı vericidir.

Diskalkuli Nedir

Diskalkuli, aritmetik gerçekleri bellekten geri getirmede ısrarcı bir yetersizliktir. Diskalkulisi olan çocuklar, sayma, hesaplama ve ezberlemeden matematiksel akıl yürütmeye kadar temel matematiksel kavramları edinmeyi ve matematikle ilgili görevleri anlamayı ve işlemeyi zor buluyor. Daha büyük veya daha küçük / en büyük veya en küçük gibi miktarları veya kavramları anlayamayabilirler; hatta 5 rakamının beş kelimesiyle aynı olduğunu anlamada bile başarısız olabilirler.

Diskalkuli genellikle gelişimsel disleksi veya DEHB gibi diğer engellerle birlikte bulunur. Diskalkulisi olan bir çocuk disleksi veya DEHB hastası olduğunda, matematiksel etkinliklere odaklanmak veya güçlü bir çalışma belleği gerektiren karmaşık çok adımlı problemleri denemek onun için daha da zorlaşır.

Diskalkuli Ayırıcı Testi

Diskalkuliyi tespit etmek için spesifik bir kan testi veya beyin görüntüleme prosedürü yoktur. Bununla birlikte, risk faktörleri, bir çocuğun aritmetiği öğrenmeden veya başaramadan çok önce, yaşamının erken dönemlerinde belirlenebilir.

Teşhisi

Çocuğunuzun diskalkuli semptomları olduğundan şüpheleniyorsanız, çocuğunuzun öğretmeni ile akranlarına kıyasla matematikteki durumu hakkında konuşun. Çocuğunuzun okulundan resmi bir değerlendirme yapmasını isteyin veya bağımsız bir psiko-eğitimsel değerlendirme için aile hekiminizden bir sevk alın.

Çocuğunuza diskalkuli teşhisi konulursa, değerlendirici ona özel öğrenme zorluklarını dahil edecektir (örn. Kesirler, uzun bölme, geometri, vb.).

Belirtileri

Saymayı öğrenmek için mücadele eder; matematik çözümlerini saymak için parmak kullanır

Basit sayıları ezberleyemez; temel matematik gerçeklerini hatırlamakta güçlük çekiyor

Matematiğin “kelime dağarcığını” anlamıyor; kelime problemleriyle mücadele eder

Günlük konuşmalar sırasında matematikle ilgili soruları cevaplamaktan kaçınır

Analog bir saatte saati söyleyemiyor

Sayıları ve sembolleri somut nesnelere bağlamada güçlük çekiyor (beş dilediğinizde size üç blok getiriyor; eşit takımlar oluşturmada veya gruplara ayrılmada sorun yaşıyor)

Sembolleri miktarlarla ilişkilendirmekte ve ardından ilişkilendirmeyi sayı karşılaştırma görevlerinde kullanmakta güçlük çeker

Parayı anlamlandırmakta güçlük çeker; bütçeye bağlı kalamaz

Bir şeyin ne kadara mal olacağını veya bir görevin ne kadar süreceğini tahmin etmekte güçlük çekiyor

Sayıya dayalı oyunlar / masa oyunları oynamaya direnir

Zamanın geçişini anlamıyor gibi görünüyor; okul gününün ne zaman başlayıp bittiği konusunda hiçbir fikri yoktur

Hemen sağdan soldan ayırmakta, desenleri tanımakta, sayıları sıralamakta ve nesneleri renge, şekle veya türe göre sıralamakta güçlük çeker

Çubuk grafikler veya pasta grafikleri anlamsız

Ekleme ve çıkarma gibi basit matematik işlevleri için hala hesap makinelerine güveniyor

Matematik becerilerinde akranlarının önemli ölçüde gerisinde kalır; Diğer öğrenciler daha gelişmiş kurslara geçerken temel kavramlarda ustalaşma mücadelesi verir

El ile eklerken veya çıkarırken sayıları doğru şekilde hizalamıyor

Gün içinde birçok kez sınıf değiştirme konusunda endişeli; hangi sınıflarda olması gerektiğini karıştırır

Ev telefon numarasını veya adresini veya yaşlandıkça arkadaşlarının telefon numaralarını veya adreslerini hatırlayamıyor

Genellikle derse geç kalıyor

Tedavisi

Peki Diskalkuli nasıl tedavi edilir? Ne yazık ki bu rahatsızlık için herhangi bir tedavi ya da ilaç bulunmamakla birlikte, belirtileri erken belirlemek çocuğunuza önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Uzun vadede amaç, çocuğunuzun matematik problemlerini başarıyla çözmek için gerekli olan hesaplama ve muhakeme becerilerini geliştirmesidir.

Değerlendirmeye dayalı olarak, bir öğrenme uzmanı çocuğunuzun bireysel ihtiyaçlarını hedeflemek için bir plan geliştirecek, temel hazırlık becerileri ve farklı kavramlar arasında bağlantılar kurmasına yardımcı olacak ve hayatı boyunca uygulayabileceği stratejiler geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Tedavi seçenekleri şunları içerir:

Testlerde ekstra zaman

Sık sınıf çalışması kontrolleri

Çok adımlı sorunlar için adım adım talimatlar

Tahtada ve referans defterinde örnek problemler

Hesap makineleri

Basit referans grafikleri, diyagramları veya üç boyutlu gösterimler

Karmaşık olmayan, okuması kolay çalışma sayfaları

Anlamayı değerlendirmek için daha az sorun atanmış

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