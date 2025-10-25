Kale Mahallesi Muhtarı Ozan Karataş da son dönemlerde bölgede ve ülke genelinde kullanılan “dolu topları” ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayet ve endişeleri gündeme taşıdı. Karataş, halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi amacıyla Bursa Valiliği’ne bilimsel bir komisyon kurulması talebini ilettiklerini açıkladı.

Karataş, üreticilerin de ülkenin evlatları olduğunu belirterek, yanlış uygulamalardan doğabilecek zararların önüne geçilmesinin hem üretici hem de vatandaş açısından önemine dikkat çekti. Muhtar, dolu topları yerine bazı üreticilerin uyguladığı file sistemini örnek göstererek, bunun çevreye zarar vermediğini ve ürünleri güvenle koruduğunu söyledi.

Karataş, “Maliyeti bir miktar yüksek olsa da hiçbir maliyet ülkemizin, doğamızın ve çocuklarımızın geleceğinden değerli değildir. Önemli olan doğanın tahrip edilmemesi, yağmurların doğal döngüsünde gerçekleşmesi ve üreticimizin güvenle üretim yapabilmesidir” dedi.

Muhtar, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, tek amaçlarının yağmurların doğal düzeninde yağması, üreticinin gönül rahatlığıyla üretmesi ve vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşaması olduğunu vurguladı.