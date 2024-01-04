Çay mı, kahve mi? Aslına bakarsanız bu, “Olmak ya da olmamak” kadar önemli bir soru. Evet, bu 2 sıcak içecek çok uzun zamandır dünyanın en popüler içeceği olma konusunda ciddi bir yarış halinde. Peki, bizim bu iki içecek arasında yaptığımız seçimin arkasında onların tatları dışında başka bir şey olabilir mi? Merakınızı artırmayı bir nebze de olsa başarabildiysek sizi şöyle içeri alalım.

Dusge olarak bizler bu meselenin temeline inmek (ve yol boyunca eğlenmek!) istiyoruz. Bu nedenle, konuya dair yayınlanmış çeşitli anket ve çalışmaları okuduktan sonra bulgularımızı bir araya getirdik.

İçindekiler

Dışa Dönük İnsanlar Çayı Tercih Ediyor

ABD’de OnePoll adlı şirket tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, dışa dönükler genellikle çay severken, içine kapanık olanlar ise daha çok kahve içiyorlar. Cardiff Üniversitesi’nden Andrew P. Smith tarafından yapılan bir diğer araştırma, kafeinin dışa dönük insanlara iş performanslarında yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Kahve Severler Risk Almayı Severler

Yapılan bu çalışma, kahve tüketiminin “heyecan arayışı, dürtüsellik ve risk alma eğilimi” ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu, bu da kahve severlerin ekstrem sporlar gibi aktivitelerden daha çok keyif aldıkları ve yeni deneyimleri daha sık arzuladıkları anlamına geliyor.

Çay Sevenlerin Uyku Kalitesi Daha Yüksek!

Anket sonuçları, çayı tercih edenlerin genellikle uyku sorunu yaşama oranlarının düştüğünü gösteriyor. Kahve severler ise aksine, insomnia gibi ciddi uyku sorunları yaşayan ve uyku düzenleri bulunmayan kişiler.

Çay Severler Daha Çok Şeker Kullanıyor

10 bin üzeri insan üzerinde yapılan bir anket çalışması, çay severlerin şeker kullanımının fazla olduğunu gösteriyor. Kahve severler ise şekeri pek tercih etmiyor.

Kahve Hayranları Genellikle Köpeksever!

Kedi mi yoksa köpek mi? sorusu kahve ve çay severlere sorulduğunda, kahve severler daha çok “köpek” cevabını verirken; çay severler ise kedileri tercih ediyor.

Çay Severler Daha Yaratıcı Olma Eğiliminde

Yapılan bir çalışmaya göre çay, daha yaratıcı olma konusunda yardımcı oluyor ve yeni fikirler üretmemizi kolaylaştırıyor. Ayrıca, bir diğer araştırma, yaratıcılık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmamasına rağmen, kahvenin problem çözme becerilerinizi çok daha geliştirdiğini gösteriyor.

Kahve Severler Daha Stresli, Ancak Daha Az Depresif

Yapılan bir çalışma, öğrencilerin dönem boyunca yapmaları gereken ev ödevleri ve sınav çalışmaları ne kadar artarsa, o kadar fazla kahve tükettiklerini gösteriyor. Kafeinin uyarıcı bir madde olduğu düşünülürse, bu pek de büyük bir tesadüf olmasa gerek. Ancak, kahve içmenin oldukça olumlu bir tarafı var: kahve içenler diğer insanlara göre daha az depresyon yaşıyor.

Peki, sizin tercihiniz ne? Çay mı, yoksa kahve mi?