Diyetisyen Engür, guatrojen olarak bilinen karnabahar, keten tohumu, lahana ve şalgam gibi besinlerin tiroit bezinin iyot alımını engelleyebileceğini ifade etti.

İyodun hayati öneme sahip olan bir element olduğunun altını çizen Engür, "İyot, insan vücudunda bulunan ve tiroit bezinin sağlıklı çalışması için hayati öneme sahip bir eser elementtir. Ancak vücut tarafından üretilemediği için dışarıdan besinlerle alınması gerekmektedir. Günlük iyot ihtiyacı, yaş ve metabolizma ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Guatrojen olarak adlandırılan bazı besinler; karnabahar, keten tohumu, lahana ve şalgam gibi, tiroit bezinin iyot alımını engelleyerek vücutta iyot eksikliğine neden olabilir. Özellikle gebeler ve çocuklar bu durumdan daha fazla etkilenerek risk grubu oluşturur" dedi.

İyot eksikliği halinde oluşabilecek risklerden bahseden Engür, "İyot eksikliği, gebelerde düşük, ölü doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek riskini artırırken; bebeklerde zekâ geriliği, boy kısalığı, sağırlık ve ölümlerde artışa; yetişkinlerde ise guatr ve çeşitli tiroit hastalıklarına yol açabilmektedir. Ülkemizde 1994 yılından beri iyot eksikliğini önlemeye yönelik önemli çalışmalar yapılmakta olup, 1998 yılında yayımlanan tuz tebliği ile sofra tuzları iyotla zenginleştirilmiştir. Siz de iyot eksikliğinden korunmak için iyotlu tuz kullanımına ek olarak deniz ürünleri ve yumurta içeren bir beslenme planı benimsenebilir" ifadelerine yer verdi.