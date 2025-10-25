AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa genelinde 13 bin konut inşa edileceğini açıkladı. Bu projede İnegöl, Bursa ilçeleri arasında en fazla pay alan merkezlerden biri olacak.

Durmuş, İnegöl’de toplam 4 bin sosyal konutun hayata geçirileceğini belirterek, “Bu adım, hemşehrilerimizin güvenli, modern ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını sağlayacak önemli bir dönüşümü temsil ediyor” dedi.

Projede satış bedellerinin 1.800.000 TL’den başlayacağını ve %10 peşinat ile 6.750 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vade imkânı sunulacağını ifade eden Durmuş, vatandaşların uzun vadeli ve uygun koşullarda ev sahibi olabileceğini vurguladı.

İnegöl’ün ekonomik üretim gücü kadar sosyal yaşamıyla da hızla büyüyen bir şehir olduğunu belirten Durmuş, “Yeni konut yatırımlarıyla altyapıdan yeşil alanlara, sosyal donatılardan ulaşım planlarına kadar kapsamlı bir gelişim hedefleniyor” dedi.

Durmuş, projeyle birlikte depreme dayanıklı çağdaş konutların inşa edileceğini, ailelerin huzurla yaşayabileceği mahalle dokusunun korunacağını ve gençler ile dar gelirli vatandaşlar için yeni fırsatlar doğacağını ifade etti.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, sürece destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekili Ayhan Salman ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.