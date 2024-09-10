Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin, sabah saat 08.45 civarında dere kenarında çuval içerisinde ve üzeri taşlarla örtülmüş halde bulunduğunu açıkladı. Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Valilikte düzenlenen basın toplantısında, Narin Güran’ın ailesiyle birlikte merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde yaşadığını ve 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak arandığını hatırlattı.

Narin Güran’ın kaybolmasının hemen ardından, İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda jandarma, AFAD, emniyet güçleri ve diğer kamu görevlilerinin büyük bir titizlikle arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Zorluoğlu, olayın adli boyutuyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Arama Çalışmaları Yoğun Şekilde Devam Ediyordu

Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen arama çalışmaları kapsamında bugün Eğertutmaz Deresi'nde geniş çaplı bir arama yapıldığını bildirdi. İki su altı kurtarma timi, jandarma özel harekat timleri, komando birlikleri, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve yer altı görüntüleme cihazlarının kullanıldığı bu arama esnasında, Narin’in cesedinin taşlarla örtülmüş halde bir çuval içinde bulunduğunu söyledi.

"Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."