Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: İHA