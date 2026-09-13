İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, gençlerin yenilikçi yapılarını ortaya koyduğu etkinliklerden biri de Red Bull iş birliğiyle düzenlenen karton tekne yarışması oldu. Kültürpark’taki etkinlik alanında bir araya gelen gençler, farklı malzemeler kullanarak kendi teknelerini tasarladı. Yarışma öncesinde teknelerini tamamlamak için çalışan ekipler hem üretim sürecinin hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Gençlerin tasarımları suya inmeye hazırlanıyor

Etkinlik alanında kurulan atölyelerde, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler, karton ve çeşitli malzemelerle kendi teknelerini inşa etti. Katılımcılar, teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı bulurken bir yandan da birlikte çalıştı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Güney Kaytancı, etkinliğin asıl amacının eğlenmek olduğunu belirterek, tasarım ve mühendislik odaklı etkinliklerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaytancı, "Bu yarışmaya aynı bölümde okuyan arkadaşlarımla birlikte katıldık. Amacımız galibiyetten çok, eğlenmek. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Takımımız üç kişiden oluşuyor. Gençler bu tür etkinlikleri çok seviyor. Hem başarılı olmak hem de eğlenmek için böyle bir organizasyonda yer almak gerçekten çok keyifli" dedi.

"Tartıya çıktık, en ağır arkadaşımızı seçtik"

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ekip de projelerinde mühendislik ve yenilikçiliği bir araya getirdi. Ekip üyelerinden Grafik Tasarım Bölümü mezunu Atabey Aydın, "İlk kez böyle bir konstrüksiyon çalışmasına katıldık, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin go-kart ve kara araçları versiyonlarının da İzmir’e gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Aynı ekipten İnşaat Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Atakan Erişmiş ise tasarımlarında yapay zekadan da faydalandıklarını ve ortak fikirlerle ortaya keyifli bir iş çıkardıklarını söyledi.

Üç arkadaş olarak yarışmaya katılacaklarını belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ayça Polat, teknelerini ejderha konseptiyle şekillendirdiklerini ifade etti. Ekip arkadaşı Ece Özgöl ise yarışmanın kurallarına değinerek, "Ölçüldük, tartıya çıktık, pilotun kilosu kadar içecek hediye edileceği için aramızdaki en ağır arkadaşımızı tekneyi sürmesi için seçtik" dedi. Özgöl, ayrıca gençlere yönelik böylesi dinamik projelerin İzmir’de daha sık yapılması çağrısında bulundu.

Red Bull Karton Tekne Yarışması, fuarın son günü saat 17.00’de, Kültürpark Göl’de gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerden tam not

İzmir Enternasyonal Fuarı, farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerle İzmirlileri ağırlarken, İZELTAŞ da fuar alanında düzenlediği etkinliklerle ziyaretçileri buluşturuyor. İZELTAŞ Usta İşi Arena’da gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, elektrikli el aletlerinin kullanımından hedef atışlarına kadar farklı yarışma ve oyunlara katılıyor. Ziyaretçiler, bu etkinliklerde hem eğleniyor hem de becerilerini sınama fırsatı buluyor. Alanda çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlenirken, İZELTAŞ ürünleri konukların beğenisine sunuluyor.

Fuara kızıyla birlikte katılan Hale Yıldırım, etkinliklerin çeşitliliğini beğendiğini ifade ederken, fuara oğluyla gelen Zümriye Buket Karakuş ise yenilikçi atölyelerin çocuklar için çok keyifli olduğunu, hem lezzet durakları hem de etkinlik alanlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.