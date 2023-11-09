Sağlıklı Beslenme

Beslenme Alışkanlıklarımız: Öncelikle yeme içme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Öğünlerde neler yiyorsunuz ve öğün aralarında açlığınızı bastırmak için neler yiyorsunuz ? Sağlıksız olduğunu düşündüğünüz besinlerin gıdaların yerine neler koyabilirsiniz? Düşünün ve Bir gün boyunca neler yediysseniz bir kenara not edip akşam bu listeye bakarak nasıl değişiklikler yapabileceğinize düşünüp karar verir. Ayrıca Adım adım gitmek, bir anda tüm beslenmenizi değiştirip ve kendinizi kötü hissetmenize, tok kalmakta zorlanmanıza önemli miktarda engel olacaktır.

Vücudunuzun Ne Kadar Kaloriye İhtiyacı Var ? Bir kişinin alması gereken minimum azami kalori miktarı metabolizma hızına göre değişebileceğinden ilk öncelikle metabolizma hızınızı öğrenmelisiniz. (Bir eczaneye gidip bunu ölçtürebilirsiniz). İnsanın Metabolizma hızı, vücudun normal faliyetlerini fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için gün içersindeki ihtiyaç duyduğu enerji miktarıdır. Ancak eğer spor egzersiz yapıyorsanız veya fiziksel olarak size enerji harcatan bir işte çalışıyorsanız vücudunuzda daha fazla kaloriye ihtiyacınız olabilir.

Bol Miktarda Su İçin Su tüketmek insanın genel sağlığı açısından çok önemlidir. Ayrıca öğünler sırasında ve sonrasında içilen su sindirime önemli derecede yardımcı olur. Mideyi doldurarak tok hisset etmemizi sağlar açlık hissini uzatır. Kahve, çay ve gazlı içecekler yerine sadece su içmeye tüketmeye çalışın.

Öğünleri Küçültmek Uzun bir süre açlık hissettikten sonra sofraya oturmak gün içinde almanız gerekenden fazla kalori almanıza neden olabilir. Bunun yerine şöle yapabilirsiniz daha sık (günde 5 kez) küçük öğünler tüketerek yiyerek kendinizi tok tutabilir ve vücudunuzdaki halsizliği engelleyebilirsiniz.

Sabah Kahvaltıyı Atlamayın Çoğu insan genelde sabah kalktığında bir şey canı çekmez yemek istemez ancak kahvaltıyı atlarsınız öğle yemeğinde tok hissi gelene kadar çok yemek tüketmek zorunda kalabilirsiniz. Sabah İyi bir kahvaltı metabolizmayı güne hazırlar ve Güne başlarken sabah saatlerinde daha enerjik olmayı sağlar. En azından bir muz ile elma yiyip 1 bardak su içebilirsiniz.