DİYET YAPMADAN HAFTADA 1 KG NASIL VERİLİR?

Yaz ayları bitmiş olabilir ancak Herkes 2024 yazını hevesle bekliyor. Ancak insanlar kış aylarında karbonhidrat ağırlıklı yemeklere daha da meyilli bir hale geliyor, bu da kiloların artmasına sebep oluyor. Belki birilerinin birkaç kilo, belki bazılarının da 2 basamaklı kilolar vermesi gerekiyordur.

TABAĞINI KÜÇÜLT

Bütün gün doğru düzgün bir şeyler yemediğin zamanlarda bile küçük bir pasta tabağı senin için yeterli olacaktır. Evde, iş yerinde kullandığın tabakları küçülterek diyet yapmadan aldığın kalorileri azaltabilirsin. Böylece yağ kaybetmeye başlar, istediğin her yiyecekten tüketir ve kilo vermenin keyfini çıkarırsın.

Özellikle karbonhidrat ağırlıklı bir yemek tüketirken; mesela makarna gibi, küçük tabağında aslında seni doyurduğunu görecek ve daha az kalori alarak kilo vermeye başlayacaksın.

GELENEK ANLAYIŞINI BIRAK

Herkes büyürken aynı klişeleri duydu;

“Tabağını bitir, arkandan ağlar,

Yiyebileceğin kadar alsaydın,

Tabak bitmeden sofradan kalkmak yok”

Tüm bu cümleler maalesef ki bireylerin doyma duygularını köreltti ve tok olunsa bile sofraya oturup, fazladan kalori alındı veya doyulduğu halde yemek yemeye devam edildi. Bu durumun önüne geçmek için artık geleneksel alışkanlıkları bırakmalısınız. Doyduysan ve tabağında yemek arttıysa çöpe gitmesini istemiyorsan, sokaktaki canlarla paylaşabilirsin. Üstelik sokağa inmek senin için bir fiziksel aktivite olmuş olacak.

HAREKETE GEÇ

Gün içerisinde bir çok kişi ofiste, masa başında zaman geçiriyor. Eve veya başka bir yere ise arabayla gitmeyi çok seviyoruz. Gün içinde 3.000 adımı ancak tamamlıyoruz, ancak Dünya Sağlık Örgütü bize en az 10.000 adım atmamız gerektiğini söylüyor. Bu hedefe ulaşmak ise hareketli bir yaşam tarzı ve günlük 1 saatlik yürüyüşe denk geliyor. Kendinize bir adım sayar alabilir, telefon uygulamalarını kullanabilir veya bir spor salonuna başlayabilirsiniz.

Spor ve hareket sadece kilo kaybı için değil kaslarınızı ve kemiklerinizi kuvvetlendirecek ve sizi sağlıklı bir yaşama hazırlayacak! Diyet yapmadan sadece harekete geçerek kilo vermiş olacaksınız.

ALIŞVERİŞE TOK KARNINA ÇIK

Özellikle ramazan ayında oruç tutanlar bu durumu çok ama çok iyi bilirler. Uzun süreli açlık yaşayan kişinin hormonları onu sağlıksız yiyecekler seçmeye ve fazla yemek yemeye teşvik ediyor.

Bu durumun önüne geçmek ise oldukça kolay, ev alışverişi için mutlaka bir liste hazırlayın ve yemekten sonra alışverişe başlayın. Bu durum sadece kilo vermenize değil, ev bütçenizi korumaya da yardımcı olacak.

SU İÇMEYİ UNUTMA

Yapılan araştırmalar, susuzluk ve açlık duygusunun beyindeki noktalarının çok yakın olduğunu ve su içmeyen kişilerin bu sebeple yemek yemeye daha meyilli olduklarını gösteriyor. Yani belki de kilo almanıza su içmemek sebep oluyor. Düzenli su tüketimi alışkanlığı olanların daha zayıf olduğunu gene araştırmalar ortaya koyuyor.

Üstelik yemekten yarım saat önce tüketeceğin 2 bardak su sayesinde sofraya daha tok oturacak, daha az yemek yiyecek ve sindirim sistemine yardımda bulunacaksın.

Herkesin günlük su ihtiyacı farklı olsa da en az 2 lt. su tüketmelisiniz. Böylelikle diyet yapmadan kilo verecek ve ödem probleminden kurtulacaksınız.