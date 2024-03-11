Diz ağrısı tüm yaş grubundaki insanları etkileyen genel bir şikayettir. Diz ağrısı, yaralanma sonucu oluşabileceği gibi, bağ yırtılması ya da kıkırdak kopması sonucu da gelişebilmektedir. Ayrıca, artrit, gut hastalığı ve enfeksiyonlar da diz ağrısına neden olmaktadır.

Çoğu ufak çaplı diz ağrısı, evde kişisel bakımla iyileşmektedir. Ayrıca, fiziksel terapi ve dizlik yardımıyla da ağrıların giderilmesi mümkündür.

Oluşum Nedenleri

Diz ağrısının nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Ön çapraz bağ kopması

Menisküs yırtılması, kopması

Yaralanmalar

Diz kemiğinde çatlak ve kırık oluşması

Dizde bursan iltihaplanması

Patellar tendinit (bir ya da daha fazla tendonun iltihaplanması)

İliotibial bant sendromu

Diz kapağında çıkık

Kalça ya da ayak ağrısı

Osteoartrit (kireçlenme)

Romatizmal artrit

Gut hastalığı

Psödogut

Septik artrit.

Semptomlar

Oluştuğu yer, oluşum nedeni ve şiddetine bağlı olarak diz ağrıları çeşitlilik göstermektedir. Bundan dolayı, diz ağrısına aşağıdaki durumlar da eşlik edebilmektedir;

Şişkinlik ve sertlik

Kızarıklık ve dokununca hissedilen sıcaklık

Zayıflık ve dayanıksızlık

Çatırdama ve hışırtı sesi

Dizin tamamen düz tutulamaması.

Risk Faktörleri

Diz ağrısı riskini artıran bazı faktörler şu şekildedir;

Aşırı kilo

Esnek ve dayanıklı olmayan kas

Bazı sporlar

Önceki yaralanmalar.

Tanı ve Testler

Diz ağrısı ve nedeni anlaşılması için doktorun uyguladığı bazı yöntemler şu şekildedir;

Fiziksel muayene

X-Ray (röntgen)

Bilgisayarlı tomografi

Ultrason

Manyetik rezonans (EMAR)

Bazen de kan testi.

Tedavi ve İlaçlar

Diz ağrısında tedavi, ağrıya sebep olan faktöre göre değişmektedir ve kabaca şu şekildedir;

İlaç tedavisi

Fizik tedavi

Kortikosteroid iğneler

Hiyalüronik asit iğnesi

Trombositce zengin plazma (PRP) iğnesi

Artroskopik cerrahi

Kısmi veya tüm diz protezi (eğer diz kemiğinde hasar varsa)

Akupunktur

Glukozamin ve kondroitin.

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diz ağrısına iyi gelen ve sakinleştiren bazı doğal ve evde uygulanabilecek yöntemler aşağıda sıralandığı şekildedir;

1.Soğuk Kompres

Ağrıyan dize soğuk kompres yapmak, hem ağrının hem de şişkinliğin azalmasına yardımcı olan en iyi yöntemlerden biridir. Çünkü soğuk uygulama, damarların sıkışmasını ve daralmasını sağlamaktadır. Böylece ağrının yaşandığı noktaya kan akımı azaltılmış ve şişkinlik de hafifletilmiş olunur. Soğuk uygulama aynı zamanda ağrıyı da hafifletmektedir. Buna göre;

Bir avuç dolusu buz küpünü ince bir havluya sarın.

Dizin ağrıyan bölgesine 10-20 dakika boyunca kompres yapın.

Bu işlemi ağrı iyileşene kadar günde 2 veya 3 defa tekrarlayın.

2.Elma Sirkesi

Elma sirkesi diz ağrılarının giderilmesinde de oldukça etkilidir. Alkali özelliğine bağlı olarak elma sirkesi, diz eklemlerinde biriken zararlı toksinlerin ve minerallerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca elma sirkesi, eklemlerin yağlanmasını desteklemekte ve böylece hareket yetisini artırmaktadır.

Bu durumda elma sirkesini şu şekilde kullanabilirsiniz;

2 tatlı kaşığı elma sirkesi ile 2 kupa filtrelenmiş suyu karıştırınız. Bu karışımı gün boyunca için. Düzenli ve gün boyunca içilen elma sirkesi karışım, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlamakta ve vücudu yenilemektedir.

Ya da 2 kupa elma sirkesini banyo yaptığınız suya veya küvete ekleyiniz. Ağrıyan dizinizi bu su içinde 30 dakika kadar bekletiniz. Bu işlemi de birkaç gün boyunca her gün 1 defa tekrarlayınız.

Alternatif olarak, 1 çorba kaşığı elma sirkesi ile aynı miktar zeytinyağını karıştırın ve ağrıyan dizinize masaj yapın. Bu işlemi ise, ağrı yok olana kadar günde 1-2 kere tekrarlayınız.

3.Kırmızı Acı Biber

Kırmızı acı biber, kapsaisin adı verilen ve ağrı kesici özelliği olan bir bileşen içermektedir. Kapsaisin doğal bir ağrı kesici olarak, sıcaklık hissi vermekte ve dizlerdeki ağrıyı azaltmaktadır. Kırmızı acı biberi şu şekilde kullanabilirsiniz;

2 çorba kaşığı kırmızı acı biber tozu ile yarım kupa ılık zeytinyağını karıştırınız. Bu karışımı en az 1 hafta boyunca, günde 2 kere etkilenen dizinize sürünüz.

Ya da çeyrek veya yarım tatlı kaşığı kırmızı acı biber tozu ile 1 kupa elma sirkesini karıştırın. Daha sonra bir lif veya küçük havlu yardımıyla bu karışımı ağrıyan dizinize 20 dakika boyunca uygulayın. Bu işlemi, iltihaplanma ve ağrı azalana kadar, günde 1-2 kere tekrarlayın.

Alternatif olarak % 0.0125 oranında satılan kapsaisin jeli alıp, ağrıyan dizinize sürebilirsiniz.

4.Zencefil

Artrit, kas zorlaması ya da yaralanmaya bağlı olarak gelişen diz ağrılarında zencefil, ağrının giderilmesinde oldukça etkilidir. İçeriğinde bulunan anti-iltihap bileşenler sayesinde zencefil, hem ağrıyı hem de şişkinliği azaltmaktadır. Buna yapmanız gerekenler şu şekildedir;

Küçük bir parça taze zencefili öğütün ve 1 kupa su içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra süzgüden geçirin ve içerisine limon ile bal ekleyin. Bu karışımı, diz ağrısı kaybolana kadar günde 2-3 kere içiniz.

Ya da ağrıyan dizinize zencefil yağı ile, günde 2-3 kere masaj yapabilirsiniz.

5.Zerdeçal

Zerdeçal diz ağrısı tedavisinde doğal tedavi edici özelliklere sahiptir. Kurkumin adı verilen bir kimyasal içeren zerdeçal bu sayede, anti-iltihap ve antioksidan özellikler taşımaktadır. Bundan dolayı da, ağrıların azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Buna göre;

Yarım tatlı kaşığı öğütülmüş zencefil ve aynı miktar zerdeçalı, 1 kupa su içine ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın. Süzgüden geçirin ve tatlandırmak için içine biraz bal ekleyin. Günde iki defa bu karışımdan yapıp içiniz.

Ya da bir su bardağı süt içine, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozunu ekleyin ve kaynatın. Tatlandırmak için bal ekleyin ve günde 1 defa için.

Alternatif olarak, günde 3 kere 250-500 miligramlık zerdeçal kapsülleri de kullanabilirsiniz.

Bu yöntemlerden herhangi birini, diz ağrısı tamamen kaybolana kadar kullanınız.

NOT: Zerdeçalın kan sıvılaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Bundan dolayı, eğer kan inceltici ilaç kullanıyorsanız, zerdeçal kullanmanız uygun olmayacaktır.

6.Limon

Limon, özellikle de artrit nedeniyle oluşan diz ağrılarının giderilmesinde etkilidir. İçeriğinde bulunan sitrik asit sayesinde limon, artrite neden olan ürik asit kristallerinin çözülmesine yardımcı olmaktadır. Limonu şu şekilde kullanmanız mümkündür;

1 veya 2 adet limonu küçük parçalar halinde kesin.

Bu limon parçalarını pamuk bir kumaşa bağlayın ve susam yağına batırın.

Daha sonra bu kumaşı etkilenen dizin üstüne 10 dakika kadar uygulayın.

Bu işlemi ağrılar geçene kadar günde 2 kere tekrarlayın.

Ya da, bir su bardağı ılık su içinde seyreltilmiş limon suyunu, sabahları aç karnına içebilirsiniz.

7.Hardal Yağı

Ayurveda tıp ilminde diz ağrısının giderilmesi için, ılık hardal yağı ile masaj yapılmaktadır. Sıcak hardal yağı, iltihaplanmayı azaltır, kan dolaşımını artırır ve sürüldüğü bölgedeki ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Bu durumda hardal yağını şu şekilde uygulayabilirsiniz;

2 çorba kaşığı hardal yağını ısıtın.

1 diş kıyılmış sarımsağı rengi kahverengi olana dek kızartın.

Soğumasını bekleyin ve yağı süzün.

Ağrıyan dizinize bu ılık-sıcak yağ ile dairesel hareketler yaparak masaj uygulayın.

Dizinizi sıcak havlu ile sarın ve birkaç dakika boyunca bu şekilde sıcak uygulayın.

Bu işlemi, 1-2 hafta boyunca, günde iki kere tekrarlayın.

8.Epsom Tuzu

Epsom tuzu, magnezyum sülfat içermektedir ve diz ağrılarını hafifletici etki göstermektedir. Magnezyum doğal bir kas rahatlatıcıdır ve dokularda biriken aşırı sıvının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı da epsom tuzu, iltihap azaltıcı, şişkinlik ve ağrı gidericidir. Epsom tuzunu şu şekilde kullanabilirsiniz;

Yarım kupa Epsom tuzunu sıcak banyo suyuna veya küvete ekleyin ve iyice karıştırın.

Ağrıyan dizinizi bu ılık karışım içinde 15 dakika boyunca bekletin.

Bu işlemi, ağrı kaybolana kadar haftada birkaç kere tekrarlayınız.

NOT: Bu yöntem kalp problemleri olanlar, hipertansiyon ve diyabet hastaları için uygun değildir.

9.Çemen Tohumu

Çemen tohumu, anti-iltihap ve antioksidan özellikler göstermektedir. Bundan dolayı da diz ağrılarına iyi gelmektedir. Ayrıca çemen tohumu doğal olarak sıcak olmasından dolayı, artrite bağlı gelişen diz ağrılarına iyi gelmektedir. Buna göre;

1 tatlı kaşığı çemen tohumunu filtrelenmiş su içinde geceden bekletin. Sabah ise suyunu akıtın ve tohumlarını yiyin. Bu işlemi 1-2 hafta boyunca her gün yapınız.

Ya da kavrulmuş ve öğütülmüş avuç dolusu çemen tohumunu hava geçirmez cam bir kavanoza koyun. Daha sonra bu toz karışımdan 2 tatlı kaşığı alın ve yeterli miktar su ile bir macun elde edin. Ağrıyan dizinize sürün ve 30 dakika boyunca bekletin. Daha sonra da ılık suyla yıkayın. Bu işlemi 1 hafta boyunca günde 2 kere tekrarlayın.

10.Okaliptüs Yağı

Okalitüs yağı ağrı kesici özelliğe sahiptir ve dizlerdeki ağrıların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ferahlatıcı etkisi ile okaliptüs, artritten kaynaklanan diz ağrılarını sakinleştirmektedir. Buna göre;

5-7 damla okaliptüs yağı ile aynı miktar nane yağını karıştırınız. Sonra, içerisine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyiniz.

Koyu renk cam şişe içinde saklayınız ve güneş ışığından uzak tutunuz.

Ağrıyan dizinizi bu karışım ile ovunuz.

Derinin içine işlediğinden emin olacak şekilde hafifçe masaj yapmaya özen gösteriniz.

Burada anlatılan yöntemler yardımıyla, diz ağrılarınızı hafifletebilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

Ek İp Uçları

Fazla kilolarınızdan kurtulun.

Doğru ve uygun şekilde ayakkabı veya sandalet kullanın.

Yüksek topuklu ayakkabı giymekten kaçının.

Diz yapısını bozan aktivitelerden uzak durun.

Düzenli olarak magnezyum ve omega 3 takviyesi alın.

Düzenli olarak ve çevik bir şekilde günde 15 dakika boyunca yürüyün.

Bir uzman yadımı alarak eklem bazlı egzersizler yapın.

Sigara kullanmayın çünkü iyileşme sürecini yavaşlatır.

Dizlerdeki yumuşak kıkırdak dokusunun korunması için bol bol su için.

Diz bağlarınıza kompres yapın ya da sarın.

Dizlerini ve bacaklarınızı, ağrı ve şişkinlikleri artıracak şekilde tutmayın.

Eğer diz ağrılarınız hala devam ediyorsa ve bu süre 1-2 haftayı aşmış ise bir doktora görünün.