Türkiye’nin yerli ve milli sanayi hedeflerine katkı sağlayan Dizel Motor Savunma Endüstri A.Ş. tarafından geliştirilen TR-ERB model dizel motor sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Dizel Motor Projesi, savunma sanayiinden tarım sektörüne kadar geniş bir alanda kullanılacak. Yakıt pompası, yerli üretim motorlar geliştirmeyi amaçlayan ve Türkiye’nin küresel sanayideki gücünü artırmayı hedefliyor.

Makine mühendisi Bilal Kaya, "Bu motor, özellikle savunma sanayii, tarım ve inşaat makineleri, denizcilik, jeneratörler ve ticari araçlar gibi birçok farklı alanda kullanılabilecek geniş bir uygulama yelpazesine sahip. Yerli üretim olmanın verdiği avantajlarla sadece maliyet açısından değil, aynı zamanda dayanıklılık ve performans açısından da sektörün dikkatini çekecek nitelikte" diye konuştu.

Makine Teknik Mühendisi Özcan Güleçin üretilen teknolojinin Savunma Sanayii, Tarım Makineleri, İnşaat Makineleri, Jeneratörler, Denizcilik ve Ticari Araçlar için rahatlıkla kullanılabileceğinin altını çizdi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Köten, “Yerli imkanlarla tasarlanan motor, hem savunma sanayiindeki kritik projeler için stratejik bir öneme sahip hem de sivil alanda kullanılan birçok ekipmana yüksek performans ve uzun ömür sağlıyor. Bu özellikleriyle dünya çapında adından söz ettirecek" dedi.

TR-ERB motoru, yakıt tasarrufunu maksimize eden ve düşük emisyon seviyeleriyle çevreye duyarlı bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, yerli üretim sayesinde yedek parça temininde kolaylık ve hız sağlanıyor. Bu da operasyonel maliyetlerin düşürülmesine ve kullanıcıların motoru uzun yıllar sorunsuzca kullanabilmesine imkan tanıyor.