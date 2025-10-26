Açıklamada, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, yasama yetkisinin Anayasa uyarınca yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğu vurgulanırken, Meclis’in gündeminde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla mücadele amacıyla ve taraf olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde hazırlık çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi. Bu çalışmaların yasama sürecinin doğal bir parçası olduğu ve henüz bağlayıcı bir niteliğe sahip olmadığı belirtildi.