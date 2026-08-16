Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte romatizma hastalarının bazı konularda daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Nuh Ataş, romatizmal hastalıkların kişiden kişiye farklı belirtiler gösterebildiğini ve düzenli takiplerin önem taşıdığını vurguladı.

"Sıcak hava her hastayı aynı şekilde etkilemez"

Romatizmal hastalıkların yalnızca soğuk havalarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ataş, "Sıcak havalar bazı hastalarda şikâyetleri azaltabilirken, bazı hastalarda yorgunluk, halsizlik, eklem şikâyetleri veya mevcut yakınmaların artmasına neden olabilir. Burada önemli olan hastanın kendi vücudunun verdiği sinyalleri takip etmesidir" dedi.

Yaz aylarında sıvı tüketiminin büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Ataş, "Yeterli su tüketimi, özellikle sıcak havalarda vücudun dengesini korumak açısından önemlidir. Romatizma hastaları aşırı sıcak altında uzun süre kalmaktan kaçınmalı, özellikle güneşin en yoğun olduğu saatlerde kendilerini korumalıdır" şeklinde konuştu.

"Kontrollü egzersiz eklem sağlığı için faydalıdır"

Romatizma hastalarının tamamen hareketsiz kalmasının doğru olmadığını belirten Doç. Dr. Nuh Ataş, uygun egzersizin eklem hareketliliğinin korunmasına katkı sağladığını söyledi.

Doç. Dr. Nuh Ataş, "Yüzme, hafif tempolu yürüyüş ve kişiye uygun egzersizler eklem sağlığı açısından faydalı olabilir. Ancak sıcak havalarda aşırı zorlayıcı aktivitelerden kaçınılmalı ve egzersiz için daha serin saatler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İlaç kullanımı doktor önerisi dışında değiştirilmemeli"

Romatizmal hastalıklarda düzenli tedavinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Ataş, "Yaz aylarında kendini daha iyi hisseden bazı hastalar ilaçlarını azaltmayı veya bırakmayı düşünebilir. Ancak tedavi değişiklikleri mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Hastalığın kontrol altında tutulması için düzenli takip büyük önem taşır" diye konuştu.

Doç. Dr. Nuh Ataş, yaz döneminde romatizma hastalarının dengeli beslenmeye, yeterli uykuya, düzenli kontrole ve kişisel korunma önlemlerine dikkat ederek yaşam kalitelerini artırabileceklerini sözlerine ekledi.