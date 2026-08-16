İnegöl’de görev yapan Başpolis Soner Gevancı’nın oğlu Enes Gevancı ile Zeynep Vatan, hayatlarını birleştirdi. Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine, çiftin aileleri, yakınları, çok sayıda davetli ve polis meslektaşları katıldı. Davul-zurna ve müzik eşliğinde gerçekleşen törende Enes ve Zeynep çifti, davetlilerin tebriklerini kabul ederek mutluluklarını paylaştı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde davetliler doyasıya eğlenirken, genç çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Biz de Enes ve Zeynep çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.