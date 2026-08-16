Apple’ın eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in yanı sıra iPhone Ultra’yı da tanıtması bekleniyor. Markanın ilk katlanabilir ekranlı iPhone’u olacağı belirtilen Ultra modeliyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Yüksek fiyat etiketiyle satışa çıkması beklenen cihazın, ilk aşamada yalnızca ABD pazarında kullanıcılarla buluşabileceği öne sürüldü. Bunun en büyük nedeni ise tedarik sıkıntısı olarak gösteriliyor.

Bellek tedarikinde yaşanan sıkıntıların Apple’ın üretim planlarını etkilediği, bu nedenle iPhone Ultra’nın diğer iPhone 18 modellerine kıyasla daha sınırlı sayıda üretildiği öne sürüldü. Şirketin ilk aşamada cihazı tek bir pazarda satışa sunarak kullanıcı ilgisini ölçmeyi, talebin yüksek olması halinde ise üretimi artırmayı planladığı belirtiliyor. Telefonun 2 bin dolar ile 2 bin 500 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.