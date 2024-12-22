Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki Erikli Tabiat Parkı ve Tarihi Atatürk Köşkü’nde incelemelerde bulundu. Dodurga beldesinde bulunan bu özel alan, yalnızca doğa tutkunlarının ilgisini çekmekle kalmayıp, aynı zamanda tarihi değeri de taşıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik ziyaretinde konakladığı köşk, parkta yer alan önemli bir yapıdır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından korunmaktadır.

Ziyaret sırasında, Erikli Tabiat Parkı’nın sürdürülebilir turizm potansiyelinin artırılması adına yapılacak projeler değerlendirildi. Vali Aygöl, bu doğal güzelliklerin korunarak bölgeye daha fazla turist çekilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ayrıca, doğanın korunmasına yönelik çeşitli projelerin uygulanacağını belirterek, bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılacağını vurguladı.

Aç kalan yaban hayvanlar için yem bıraktılar

Vali Aygöl ve beraberindeki ekip, aç kalan yaban hayvanlar için yem bırakma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu tür çalışmaların, doğal hayatın korunmasına ve bölgedeki ekosistemin dengesine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Bilecik’in turizm potansiyeli daha da artacak"

Vali Aygöl, Bilecik’in doğal mirasının korunarak tanıtılması amacıyla yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. "Doğal güzelliklerimizin hem korunması hem de tanıtılması için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Bilecik’in turizm potansiyeli daha da artacak. Erikli Tabiat Parkı, hem tarihi hem de doğa severler için benzersiz bir destinasyon olma yolunda ilerliyor. Bilecik’in doğal zenginliklerinin tanıtılması için yapılan bu projeler, şehrin sürdürülebilir turizme katkı sağlamasına önemli bir adım teşkil ediyor" dedi.