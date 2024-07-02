DOĞADER, Bursa'da bir süredir eğitim uçuşlarının yapıldığı Yunuseli Havalimanı'nın ‘Yangın Söndürme Hava Üssü' olarak kullanılmasını talep etti.

2001'e kadar sivil havacılığa açık olan Yunuseli Havalimanı 2001-2017 yılları arası Askeri hizmette kullanıldı. 1 Şubat 2017'de tekrar sivil havacılığa açılan havalimanı ayrıca Türkiye'nin ilk iniş şeridi. Öte yandan, bu havaalanı yılın belirli zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik de ev sahipliği yapıyor. Doğayı Çevreyi Koruma Derneği de (DOĞADER) bu havalimanının ‘Yangın Söndürme Hava Üssü' olarak kullanabileceğini gündeme getirdi. 1-27 Haziran 2023 tarihleri arasında 117 yangında 114 hektar orman yandı. Aynı tarih aralığında 2024 yılında 532 yangın çıktı ve 3 bin 934 hektar orman alanı yanarak yok oldu. Yangın sayısındaki artış bir önceki yıla göre yüzde 355, yanan orman alanı ise yüzde 3 bin 351 oranında artış gösterdi. DOĞADER Başkanı Murat Demir, yönetim kurulu üyeleri Özge Sivrioğlu ve Nazik Esen Yunuseli Havalimanı çevresinde incelemelerde bulundu.



Marmara Bölgesi'nde konumu itibariyle en iyi yangın söndürme hava üssünün Yunuseli Havalimanı olabileceğini anlatan Doğayı Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, haritalar üzerinde yaptıkları araştırmayla, “Burası Marmara Denizi'ne kuş bakışı 13.8 kilometre, Uluabat Gölü'ne 25.2 kilometre, İznik Gölü'ne 35.5 kilometre, Kayapa Göleti'ne 14.4 kilometre, Hasanağa Göleti'ne 19.9 kilometre, Çalı Göleti'ne 12.6 kilometre, Dağyenice Göleti'ne 12.4 kilometre, Doğancı Barajı'na 13.6 kilometre, Çınarcık Barajı'na 29.3 kilometre, Gölbaşı Gölü'ne 27.3 kilometre, Gözede Göleti'ne 22. 8 kilometre uzaklıktadır” dedi.

“Yangın söndürme filosunun oluşturulması talebinde bulunduk”

DOĞADER Başkanı Murat Demir, “Geçtiğimiz hafta sonu Bursa'da çok ciddi yangın badiresi atlattık. Uludağ Üniversitesi'nin ormanlık alanlarına kadar sıçradı. Üniversite kampüsünün bir kısmı yandı. Tedbir amaçlı yurtlardan öğrenciler boşaltıldı. Bursa'da son 15 gündür çeşitli noktalarda yangınlar çıktı. Ormanlarımız bu mevsimde hem ülkemizde hem de Bursa'mızda çeşitli noktalarda insan sebepli etkenlerden kaynaklı yangınlara maruz kalmaktadır. Yunuseli Havaalanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ tarafından işletiliyor. Amatör havacılık için kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda buranını yerel yönetim tarafından imara açılması söz konusu oldu. O yıllarda Marmaris'te büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Derneğimiz DOĞADER ve paydaşlarımızla birlikte Yunuseli Havaalanı'nın Bursa için yangın söndürme üssü olarak kullanılması ve yangın söndürme filosunun oluşturulması talebinde bulunduk. Bursa'da yangın çıktığında hava müdahalesinin kolay ve rahat olması için önerdik. Hava müdahalesinin kara müdahalesi kadar çok önemli olduğunu biliyoruz. Yaptığımız araştırmalarda Yunuseli Havaalanı'nın pistinin buna uygun olduğunu gördük. Marmara Denizi, Uluabat Gölü, İznik Gölü, Çınarcık Barajı, Doğancı Barajı, Nilüfer Barajı, Kayapa Göleti, Çalı Göleti, Gölbaşı'na yakın mesafede. Hem uçak hem de helikopter açısından su alabilecek birçok nokta var” dedi.

Bursa'da yangınlara müdahale eden bir helikopter olduğunu ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün olduğu yerden kalktığını dile getiren Demir, “Etrafında gökdelenler olduğu için pist uygunluğunun olmadığı bir nokta. Yunuseli Havaalanı'nın imar tehlikesini atlatması hem de Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Çorlu ve Kütahya'ya kadar uzanabilecek güçlü bir hava üssü oluşturulabilirse, çevrede yangınlara müdahale edebilen oluşum olur. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir çaba sarf edip bu alanın yangın söndürme filosu olarak kullanılması gerekir” diye konuştu.

“Afet Bakanlığı kurulmalıdır”

Başkan Murat Demir sözlerine şöyle devam etti; “Bursa'nın yüzde 44'ü ormanlardan oluşmaktadır. Uludağ ve Uludağ Milli Parkı koruma altında olması gereken bir alan. Bursa, Karadeniz ve Balkanlar aksında en önemli ormanlık alanlardan biri. Bu bölgenin korunması için acil eylem planları oluşturulmalı. Bursa şehir merkezi betonlaşıp yeşilliği yitirdi ama çevresi büyük ormanlık alana sahip. Ormanlık alanları korumak için acil eylem planlarıyla hayata geçirmemiz gerekiyor. Küresel iklim değişikliği nedeniyle sel, deprem, yangın ve afetler yaşanıyor. Ülkemizde acilen Afet Bakanlığı kurulmalıdır. Afet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak acil eylem planlarıyla bunlara müdahale edilmeli. Bursa'da bir yangın çıktığı zaman Uşak, İzmir, Balıkesir'de de çıktı. Ülkenin birçok noktasında yangınlar oluyor. Bütün bunların tek bir elden yönetilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Bursa'da çıkan yangında belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri büyük bir performans ile çalıştılar. Bursa'daki bu yangına İzmir'den söndürme uçağı geldi. Aynı zamanda İzmir Selçuk'ta da yangın vardı. İzmir'den buraya uçak gelmesindense bizim Yunuseli Havaalanı'nda yangın söndürme filosunun kurulmasını talep ediyoruz”

“Bu yıl 3 bin 943 hektar alan etkilendi”

DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Çevre Mühendisi Özge Sivrioğlu, Türkiye'de çıkan yangınların 10'da 9'u insan kaynaklı olduğunu ifade ederek, “Bu yangınlar çok büyük alanları etkilemektedir. Geçen sene 1-27 Haziran tarihleri arasında çıkan 117 yangın 114 hektar alanı etkiledi. Fakat bu sene 532 yangın 3 bin 943 hektar alanı tahrip etti. Bu da yüzdesel oranda çok yüksek katlar vermekte. İklim krizi yangınlara destek oluyor. İklim krizi tek başına yangın sebebi değildir ancak uzun süren sıcaklıklar, kurak dönemlerin fazla sürmesi ve nisbi nemin düşmesi orman altı bitkilerinin daha hızlı kurumasına, alevlerin daha da artmasına ve yangınların çıkmasına yardımcı oluyor. Yangınların en fazla oranı enerji tesislerinde kaynaklanmaktadır. Anız yakma, kundaklama ve mangal gibi etkinliklerde devam ettirmektedir. Bursa'mızı ve Türkiye'yi korumak için orman yangınlarına daha dikkat çekilmesini, farkındalık sağlanmasını ve buna önlem alınmasını istiyoruz. Yunuseli Havaalanı'nın yangın kurtarma ve afetler için çalışma alanı olmasını talep ediyoruz” dedi.