Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu. Doğal gaz zammıyla ilgili bilgiler de veren Bakan Bayraktar’ın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

"Yüzer Üretim Platformu artık Türkiye'de. Bu, petrol ve doğal gaz aramacılığımızın önemli bir parçasıydı. 1954’te Türkiye Petrolleri’nin kurulmasından bu yana 70 yıldır petrol arama sürecindeyiz. Kendi gemilerimizle ve imkanlarımızla yeni alanlarda arama yapmayı hedefliyoruz. Akdeniz’de 9 arama kuyusu açtık, Karadeniz’de ise 2020’de sondaj çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük gaz keşfini gerçekleştirdik. Artık iş daha zor bir aşamada; açık denizde 2100 metre derinlikten gazı çıkarmak büyük bir başarı. Şu anda 6 milyon metreküp gaz üretim kapasitesine sahibiz."

"20 YILDA 10 MİLYON METREKÜP ÜRETİM HEDEFİ"

"Bu üretim, Türkiye'deki 2 milyon 600 bin konutun doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Hedefimiz 10 milyon metreküpe ulaşmak. Önümüzdeki yıl bu hedefe ulaşmayı umuyoruz; o zaman 4 milyon konutun gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Çanakkale’deki yeni yüzer platform, bu sürecin son aşaması. Üretim tesisimiz Filyos’ta karada bulunuyor ve yüzer platform orada 20 yıl kalacak. Bu platforma 8 ila 10 kuyu bağlanacak. Ürettiğimiz gazı BOTAŞ hattıyla evlerimize ve iş yerlerimize göndereceğiz. Projemiz, üretimimizi 10 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkaracak."

"FATURALARIN YÜZDE 60'I DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR"

"Bütün bunlar, Türkiye’nin cari açığını azaltma hedefimizle de ilgili. Enerji ithalatı nedeniyle ekonomimizde kırılganlık yaşıyoruz. Enerjiye geçen yıl 70 milyar dolar, bir önceki yıl ise 96,5 milyar dolar ödendi. 7,5 milyar metreküplük yerli üretim, enerji ithalat kalemimizi yüzde 15 azaltacak. Devlet olarak, vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının yüzde 60’ını karşılıyoruz. Bu destek modelini, yüksek tüketim yapan gruplar için yeniden değerlendirmeyi planlıyoruz."

"DOĞAL GAZDA ZAM OLACAK MI?"

"Bütçemizi, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda planlıyoruz. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak için zamsız bir süreç yürütmek istiyoruz."

"FATURALANDIRMADA YENİ MODEL"

"Yüksek tüketim yapan tüketicileri belirleyip, maliyetlerini ödemelerini isteyeceğiz. 2025 yılına kadar bu modeli uygulamaya geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon abone var; bu abonelerin yüzde 3’ünün yüksek tüketim grubuna girebileceğini düşünüyoruz. Bu gruba, elektrik maliyetinin ne olduğunu bildireceğiz ve bu maliyetlere katlanmalarını isteyeceğiz."

Bakan Bayraktar, çalışmalara titizlikle devam ettiklerini ve detayları kamuoyuyla paylaşacaklarını da ekledi.