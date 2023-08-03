Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik lezzetlerin adresi Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 5 Ağustos Cumartesi gününde Kayserililerle buluşacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan organik üretimin adresi Doğal Üretim Bahçesi içerisinde bulunan, Doğal Ürünler Pazarı Kayserililerin organik besinler ile sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak için 5 Ağustos’ta açılıyor.

Sağlıklı, organik sebze ve meyve almak isteyen tüketiciler, Cumartesi günleri 08.00 ila 20.00 saatleri arasında pazara gelebilecekler. Diğer günlerde ise bahçelerde bulunan üreticilerden rahatlıkla alışveriş yapabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda tamamen doğal fide ve tohumlardan insan sağlığına zarar vermeyen organik ürünler elde ederek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan tüketiciye ulaşmasını sağlarken, diğer yandan ise sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünlerin yanı sıra, bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünlerin satışı da yapılıyor.

Pazarda Sınırlı Sorumlu Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi, Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerinin yapmış olduğu, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı ve şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünlerde satışa sunuluyor.

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